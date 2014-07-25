Депутати від КПУ Демедюк та Буховець увійшли до складу групи “За мир та стабільність”

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

Буховець і Демедюк були обрані народними депутатами за списком КПУ під №15 і №33 відповідно.Читайте такожСьогодні Верховна Рада планує розглянути шість законопроектів (трансляція)

Як відомо, вчора було оголошено про розформування фракції КПУ, й тому всі депутати, які входили до цієї фракції, стали позафракційними.