Депутати від КПУ Демедюк та Буховець увійшли до складу групи “За мир та стабільність”
10:57, 25 липня 2014Політика
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Народні депутати Василь Демедюк та Олег Буховець увійшли до складу групи “За мир та стабільність”.
Депутати Демедюк та Буховець увійшли до складу групи “За мир та стабільність” / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.
Буховець і Демедюк були обрані народними депутатами за списком КПУ під №15 і №33 відповідно.Читайте такожСьогодні Верховна Рада планує розглянути шість законопроектів (трансляція)
Як відомо, вчора було оголошено про розформування фракції КПУ, й тому всі депутати, які входили до цієї фракції, стали позафракційними.
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