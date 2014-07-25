Порошенко змінив голову Волинської ОДА

Іншим указом глава держави призначив Володимира Гунчика головою Волинської ОДА.

Тексти відповідних указів від 24 липня 2014 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Володимир Петрович Гунчик народився 9 березня 1958 р. у м. Камінь-Каширський Волинської області.

1981 року закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність — інженер електронної техніки.

1983–1995 роки — займав різні посади на Луцькому автомобільному заводі.

18 серпня 1995 року призначений директором Луцького автомобільного заводу.

Після перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод» з січня 1996 року по вересень 2000 року обіймав посаду голови правління.

З вересня 2000 року по вересень 2004 року працював на посаді генерального директора ВАТ «Луцький автомобільний завод».

20 вересня 2004 року — на загальних зборах акціонерів обраний на посаду голови Наглядової ради ВАТ «ЛуАЗ».

Після перейменування підприємства був директором ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

У листопаді 2010 року увійшов до складу Луцького міського виконавчого комітету.

На президентських виборах 2014 р. був керівником Волинського обласного виборчого штабу Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Порошенко призначив нового голову Житомирської облдержадміністрації.