В Донецьку триває бій в районі аеропорту, знеструмлено насосну станцію

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови та міськради Донецька.

Також повідомляється, що знеструмлено насосну станцію в Куйбишевському районі.

«Станом на 12.00 в результаті бойових дій у Куйбишевському районі знеструмлено насосну станцію Донецького казенного заводу хімічних виробів (вул. Софійська, 4в), що призвело до зупинки водопостачання на першому й другому адмінселищах», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку на дах балкону 9-поверхового будинку потрапив снаряд - міськрадаТакож у міськраді зазначили, що тривають відновлювальні роботи на пошкоджених електромережах. Залізничне сполучення з Донецьком здійснюється на всіх напрямках, можливі деякі затримки відправлення й прибуття поїздів. Автовокзал «Західний» залишається закритим.