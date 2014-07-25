В Донецьку триває бій в районі аеропорту, знеструмлено насосну станцію
У Донецьку знову тривають обстріли в районі аеропорту, а також жителі повідомляють про звуки вибухів із боку міст Мар‘їнка та Красногорівка.
Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови та міськради Донецька.
Також повідомляється, що знеструмлено насосну станцію в Куйбишевському районі.
«Станом на 12.00 в результаті бойових дій у Куйбишевському районі знеструмлено насосну станцію Донецького казенного заводу хімічних виробів (вул. Софійська, 4в), що призвело до зупинки водопостачання на першому й другому адмінселищах», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Донецьку на дах балкону 9-поверхового будинку потрапив снаряд - міськрадаТакож у міськраді зазначили, що тривають відновлювальні роботи на пошкоджених електромережах. Залізничне сполучення з Донецьком здійснюється на всіх напрямках, можливі деякі затримки відправлення й прибуття поїздів. Автовокзал «Західний» залишається закритим.