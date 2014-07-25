Арешт Савченко оскаржуватимуть в ЄСПЛ, невдовзі її можуть етапувати до Москви

Надію Савченко можуть етапувати до Москви / Фото Романа Цимбалюка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Воронежі після засідання обласного суду сказав адвокат Микола Полозов.

Він відзначив, що слідство у справі Савченко проводиться у Москві, і можна очікувати, що найближчим часом її переведуть з СІЗО у Воронежі до Московського слідчого ізолятора у Лефортово.

«Справа розслідується у Слідчому комітеті РФ у місті Москва. Відповідно, після винесення апеляційною інстанцією своєї ухвали, слідство вже не має жодної перешкоди для того, щоб етапувати Надію Савченко із слідчого ізолятора № 3 у Воронежі, до якогось слідчого ізолятора, швидше за все, у Лефортово, місто Москва, де проходитимуть основні слідчі дії. Ми припускаємо, що це може відбутися найближчим часом», - сказав Полозов.

Крім того, адвокат підкреслив, що рішення Воронезького обласного суду буде оскаржено в Європейському суді з прав людини.

«Оскільки сьогодні було засідання апеляційної інстанції на ухвалу суду першої інстанції, то у нас є можливість подати відповідну заяву до Європейського суду з прав людини. Також до Європейського суду вже подано заяву з боку України, і російська скарга згодом буде об'єднана з українською, такою, що має пріоритет, що означає, що розгляд справи в Європейському суді пройде в найстисліші терміни», - сказав Полозов.

При цьому він додав, що зазвичай розгляд займає кілька років, але в даному разі, через міжнародний резонанс, це відбудеться «в найстисліші терміни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу в 500 тис. рублів.

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