Баррозу сподівається, що ЄС ухвалить нові санкції проти Росії наступного тижня

Про це йдеться у відповідній заяві президента ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Остаточне рішення в даний час залишається за державами-членами ЄС, але я вважаю, що це - ефективний, добре націлений і збалансований пакет, який забезпечує гнучкість, щоб упорядкувати нашу реакцію на зміни на місцях. Я сподіваюся, що держави-члени ухвалять цей пакет обмежувальних заходів наступного тижня”, - заявив Баррозу.

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Президент ЄК наголосив, що ці заходи „не є самоціллю, але засобом для досягнення врегулювання кризи шляхом переговорів і політичного вирішення, що залишається пріоритетом ЄС”. „Я закликаю Росію вжити рішучих заходів, щоб зупинити насильство і по-справжньому брати участь в дискусіях мирного плану”, - зазначив він.

Баррозу нагадав, що ЄК отримала мандат підготувати пакет обмежувальних заходів у світлі ролі Росії в дестабілізації та ескалації ситуації в Україні і представила законодавчі пропозиції щодо пакету цілеспрямованих заходів.