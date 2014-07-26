СБУ вислала з України журналіста "Russia Today"

02:07, 26 липня 2014
Політика
0 0

Служба безпеки України в Донецьку затримала журналіста та блогера Грехема Уільяма Філіпса, підданого Великої Британії, який працює на російському пропагандистському телеканалі Russia Today. 

журналист Раша тудей / Фото ТВі

Телеканал входить до складу новоствореного російського державного медіа-холдингу Russia Today, який очолює Дмитро Кисельов. 

Як повідомляють у прес-службі СБУ, після затримання Філіпс був опитаний, після чого йому зачитали рішення СБУ "про примусове видворення за межі України із забороною в'їзду на її територію терміном на 3 роки в інтересах забезпечення державної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності". 

22 липня 2014 року Філіпс отримав акредитацію журналіста у, так званій, "Донецькій народній республіці". Підтримував стосунки з лідерами сепаратистів та терористів, які, за його словами, до нього добре ставились.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter