ЗМІ опублікували відео допиту висланого з України британського журналіста Russia Today

01:49, 27 липня 2014
Політика
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Британець Філіпс Грехем Вільям, який працював на російський пропагандистський канал Russia Today, був опитаний Службою Безпеки України перед видворенням з території країни. 

СБУ видворила Філіпса з України / ТСН

До ТСН потрапило відео допиту журналіста, у якому він впевнено декламує всі основні "хіти" російської пропаганди – називає партію "Свобода" та "Правий сектор" фашистами, звинувачує українську армію у братовбивчій війні, скаржиться на "руйнування російської культури в Україні", запевняє, що Донбас не хоче бути з Україною.

Журналіст працював по акредитації так званої ДНР, яку йому видали у захопленій адміністрації завдяки листу від російського каналу. Британець спілкувався з терористами Пономарьовим, Губарєвим, знімав 9 травня у Слов'янську. Як відомо, українська сторона винесла рішення про видворення Філіпса Грехема Вільяма з території України протягом доби.

Читайте такожСБУ вислала з України журналіста "Russia Today"Журналіст подякував СБУ за професійність і пообіцяв з України поїхати і не порушувати її кордонів, але з обмовкою, що Луганськ та Донецьк він Україною не вважає.

"Хочу подякувати СБУ за професіональне ставлення до мене. Я покину Україну і не буду повертатись в країну. Я можу оскаржити це рішення, але зараз я навіть не можу сказати, що з себе являє територія України. Я працював у Луганську та Донецьку і вважаю, що ці території спірні", - заявив журналіст.

Нагадаємо, нещодавно мешканці Слов'янська "зіпсували" інтерв'ю журналісту Russia Today Філіпсу Грехему Вільяму палкою підтримкою української армії.

Відео допиту

Відео "зіпсованого" інтерв'ю

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