Вбитий мер Кременчука Бабаєв мав стати головою Полтавської ОДА - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За його даними, Бабаєв вже пройшов низку узгоджень, і наступного тижня планувалося його призначення.

Читайте такожУ Кременчуці оголошено триденну жалобу за вбитим меромЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, вранці близько 10.00 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Бабаєва. За попередніми даними, Бабаєв виїхав із помешкання на машині та під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, що виявилися пострілами з вогнепальної зброї. Від одержаних поранень Бабаєв помер на місці.