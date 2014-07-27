У Краматорськ, Красний Лиман, Сєверодонецьк і Лисичанськ почали повертатися люди

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

Жовто-блакитні стяги майорять на будинках, наших блокпостах, на автомобільній техніці. Сьогодні основний порядок у містах фактично контролюють українські військові.

Зокрема, в Краматроську майже відновлено електро-та водопостачання працюють магазини та аптеки. Також мирне життя повернулось і до Красного Лиману, Сєверодонецька. В центрі міста Лисичанськ, який на передодні був звільнений військовослужбовцями Збройних Сил України, відновлено електропостачання, почали працювати продуктові магазини та аптеки.

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Активно тривають роботи з відновлення подачі мешканцям міста газу та води. Ремонтні роботи ускладнені тим, що бандити знищили ключові об’єкти комунального господарства.

"Та, поряд з тим, терористи намагаються організувати опір наступу українських воїнів. Однак, всі їх дії знаходяться під контролем українських розвідників та спеціальних служб. Таким чином, було виявлено здійснення передислокації та підсилення угруповань бандформувань через контрольовані ними ділянки російсько-українського кордону. Окупанти з останніх сил намагаються втримати ситуацію під своїм контролем та не допустити акцій спротиву населення. Ситуація у місті Донецьку залишається напруженою. Посилюються протиріччя між підрозділами ДНР, а саме батальйону “Русская православная армия” з батальйоном “Восток”", - йдеться у повідомленні.