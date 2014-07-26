В Луганській області 3 бригади сил АТО тримають важку оборону і просять допомоги

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць подій члени його організації, місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається, і самі військові даних частин.

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За словами Дмитра Снєгирьова, в Свердловському районі, неподалік міста Червонопартизанськ, українські бригади по периметру тримають оборону, тривають інтенсивні бої. У бійців оточених бригад Нацгвардії зараз спостерігається нестача боєприпасів, продовольства і води, а також є велика кількість поранених.

Дмитро Снєгирьов розповів, що в результаті переговорів з бойовиками останнім була надана можливість вивезти в Росію своїх убитих і поранених - колона проїхала через селище Дяково, через місто Червонопартизанськ. В цей час українським військовим було заборонено вести вогонь на поразку, але після проходження колони терористи почали розстрілювати з "Градів" і мінометів позиції українських бригад, зазначив Дмитро Снєгирьов.

Так, 72-а бригада минулої ночі піддалася двом потужним обстрілам. Дмитро Снєгирьов повідомив, що "через неможливость вчинити інакше, 10 поранених військових української армії були змушені за домовленістю також вивезти в лікарні в Росію, і тепер ніхто не може гарантувати, що їх не чекає доля льотчиці Надії Савченко".

Активіст констатував, що бойовикам на парашутах в селі Ленінське було скинуто бойове і продовольче підкріплення, і обурився тим, чому нашим військовим не надають дієву допомогу, а тільки ведуть переговори. "Наші бригади відрізані від армії, хлопці в оточенні, їх там розстрілюють, і вони волають про допомогу", - заявив Дмитро Снєгирьов.