Міністр фінансів ФРН: Санкції проти Москви - першочергове завдання

На думку міністра фінансів ФРН Вольфґанґа Шойбле, у питанні посилення санкцій проти Росії економічні інтереси Німеччини мають другорядне значення. "Найвищим пріоритетом є забезпечення стабільності та миру", - сказав він німецькій газеті Bild am Sonntag, яка вийшла друком у неділю, 27 липня, передає Німецька хвиля.

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За словами Шойбле, якби він чи його колега, віце-канцлер і міністр економіки ФРН Зіґмар Ґабріель, у цьому питанні акцентували б на збитках, які санкції можуть завдати економічним інтересам Німеччини, то вони були б поганими міністрами. "Завдання шкоди мирові та стабільності - ось найбільша небезпека для економічного розвитку", - цитує слова Шойбле інформагенція Reuters.

З огляду на політику Росії у випадку української кризи міністр фінансів висловився на підтримку рішучих дій країн Заходу. "Ні в кого в Москві не повинно скластися враження, що Росія в кінцевому підсумку своїх дій може мати успіх. Тут слід також наголосити на надійності НАТО", - зауважив Шойбле. Він також підкреслив, що санкції, які вже діють проти Росії, демонструють свою дієвість. "Фактом є те, що рубль втрачає в ціні, дефіцит бюджету Росії зростає, прогнози економічного розвитку погані. Це бачить і російський президент", - зазначив міністр фінансів.