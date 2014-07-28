Прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство мера Кременчука

Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області.

«Вбивство перекваліфіковане як навмисне вбивство, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Досудове слідство здійснює Кременчуцький міський відділ міліції та головне слідче управління МВС України в Полтавській області», - повідомила прес-секретар Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

У прокуратурі також відзначили, що зараз проводиться допит свідків, призначено 13 експертиз.

Міліція також проводить пошук автомобіля "ВАЗ 2109", з якого невідомі три рази вистрілили в мера.

Раніше кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю Бабаєва було відкрите за ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00, за попередніми даними, мер Кременчука Олег Бабаєв виїхав з помешкання на машині та під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, які виявилися пострілами з вогнепальної зброї. Від одержаних поранень Бабаєв помер на місці.

Читайте такожУ Кременчуці оголошено триденну жалобу за вбитим меромБабаєв народився 21 жовтня 1965 року в Курську. Був народним депутатом України VI скликання, членом фракції ”Блок Юлії Тимошенко”. Президент футбольного клубу ”Ворскла”. На посту мера Кременчука працював з листопада 2010 року.