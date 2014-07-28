США мають намір ввести нові санкції проти Росії

Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, повідомляє Reuters.

За його словами, нові санкції спрямовані на підвищення тиску на президента Росії Володимира Путіна.

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"Саме тому, що ми ще не бачили стратегічного повороту від Путіна, вважаємо, що абсолютно необхідно вжити нових заходів щодо Росії. Це те, що США і ЄС збираються зробити на цьому тижні", - заявив він.

За словами Тоні Блінкена, введені раніше санкції завдали шкоди російській економіці, але Росія "не вгамовується і надає підтримку сепаратистам".

Як повідомляв УНІАН, ЄС розширив список осіб, до яких будуть застосовані санкції у вигляді заборони на в'їзд та заморожування активів та ухвалив ряд обмежувальних заходів щодо Криму.