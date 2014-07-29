Перебіжчиків у збройних силах РФ залякують та обмежують у пересуванні - колишній військовий

Про це повідомив контрактник Збройних сил України Редван Менборієв, який після анексії АР Крим змушений був залишитися на півострові і служити у російській армії, повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що пізніше Менборієв вирішив повернутися на материк та взяти участь у бойових діях проти терористів на боці українських військ у зоні АТО.

За словами військового, він залишив місце служби на знак протесту проти агресії Росії стосовно України.Читайте такожЗМІ: Морпіхів-зрадників з Керчі звільняють і переводять в будбат

Кримчанин розповів про приниження та залякування командирами українців, які вступили на службу до збройних сил Росії. Так, колишнім українським військовим забороняється виїжджати з окупованої території протягом трьох років, а розміри їхніх зарплат набагато менші, ніж у росіян.

Крім того, проукраїнськи налаштованих військовослужбовців, за словами Менборієва, погрожували вигнати з армії або «заслати» для проходження подальшої служби у віддалені гарнізони Росії.

Менборієв також засвідчив, що з боку російського командування щодня проводилась антиукраїнська агітація – події в Україні подавалися у викривленому вигляді, принижувалася честь і гідність українського народу.

«Я категорично не сприймаю політику керівництва Росії стосовно України. Я прийняв рішення припинити службу в армії, яка окупувала частину території моєї Батьківщини, і готовий боротися з терористами на Донеччині і Луганщині, яким надається підтримка з боку Росії», – наголосив він.