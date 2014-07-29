Меру Стаханова інкримінують посягання на територіальну цілісність України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як нагадали в МВС, бійці спецпідрозділів МВС «Азов» та «Шахтарськ» затримали Борисова, коли той перебував на території Запорізької області.

Правоохоронці встановили, що мер м. Стаханов співпрацював із представниками колишньої влади, а також деякими чинними народними депутатами України від Партії регіонів. За їх підтримки чиновник протягом квітня-травня 2014 року організував та забезпечив проведення у Стаханові незаконного референдуму, який відбувся 11 травня цього року. На «референдум» були винесені питання щодо відокремлення Луганської області від України, йдеться в повідомленні.

28 липня Борисова було доставлено до Головного слідчого управління МВС. Його затримано у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, що передбачений ч.2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади) Кримінального кодексу України.

Затриманий Борисов співпрацює зі слідством з питань організації проведення та фінансування референдуму щодо створення так званої «Луганської народної республіки» як у м. Стаханові, так і загалом на території Луганської області, зазначили в МВС, додавши, що більш детальну інформацію про фігурантів, які причетні до фінансування та організації референдуму на території Луганської області, буде повідомлено додатково у ході подальшого розслідування.

Читайте такожСиловики АТО затримали мера СтахановаТим часом стосовно затриманого Борисова підготовлено матеріали до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожЖителі Стаханова виїжджають з міста після появи в ньому терористівЯк повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 28 липня зазначав, що мер Стаханова розповів про те, що референдум 11 травня про проголошення "ЛНР" був організований, в тому числі, і головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим.