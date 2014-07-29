Слідчі допитують мера Стаханова, який співпрацював з терористами
00:06, 29 липня 2014Політика
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Співробітники Міністерства внутрішніх справ допитують затриманого мера Стаханова Луганської області Юрія Борисова, підозрюваного у співпраці з терористами.
Геращенко: Борисов дає свідчення у Головному слідчому управлінні МВС / tourdnepr.com
Про це в ефірі "Свободи слова" сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Зараз пан Борисов дає свідчення у Головному слідчому управлінні МВС", - сказав він.
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За словами Геращенка, мер Стаханова розповів бійцям батальйону "Айдар", які його затримали, що референдум 11 травня про проголошення "ЛНР" був організований в тому числі і головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим.
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