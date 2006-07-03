З Хрещатика приберуть усі об‘єкти несанкціонованої торгівлі

Голова Шевченківської райради Києва Віктор ПИЛИПИШИН дав доручення керівникам структурних підрозділів у триденний термін розібратися з торгівлею на Хрещатику і прибрати з центральної вулиці усі об’єкти несанкціонованої торгівлі, порушників правил торгівлі, благоустрою тощо.

Як повідомили УНІАН у Департаменті по зв’язках зі ЗМІ Шевченківської районної держадміністрації столиці, відповідне рішення було прийнято сьогодні на розширеній нараді з питань дрібно-роздрібної торгівлі у Шевченківському районі, яка відбулася за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, керівників структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації, депутатів райради, підприємців.

Як зазначалось на засіданні, сьогодні на центральній вулиці столиці налічується понад 100 об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі, які не відповідають архітектурним та іншим вимогам, псують зовнішній вигляд Хрещатика, перетворюють його у „пивний дворик”. Частина суб’єків торгівлі не має дозволів. До того ж, дохід з усіх торговельних точок за рік сягає лише 200 тис. грн. При цьому окремі підприємці висловили готовність сплачувати більшу суму за те, щоб мати можливість торгувати на центральній вулиці столиці, та ще й більш цивілізованими методами.

В.ПИЛИПИШИН також доручив до кінця тижня розробити положення про розміщення малих архітектурних форм на території Шевченківського району. З цією метою створено комісію, до якої увійшли представники відповідних служб, міліції, санепідемстанції, депутатів.

“На Хрещатику має залишитися близько 50 торговельних точок, які повною мірою відповідали б архітектурним та іншим вимогам, органічно вписувалися в навколишнє середовище. Дозволи на їх розміщення видаватимуться офіційно з дотриманням усіх процедур тільки районною владою. І платитимуть їх господарі відповідно до статусу центральної вулиці столиці. Адже торгівля на Хрещатику – це не тільки торгівля, а ще й реклама. Це стане початком наведення порядку в усьому районі”, - сказав голова райради, зазначивши при цьому, що хоче прозорих, комфортних відносин між бізнесом, владою і громадянами.

І.КІЛЬЧИЦЬКА у свою чергу запевнила у всебічній підтримці з боку КМДА цієї ініціативи районної влади.