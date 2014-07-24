У Донецьку через артобстріл пошкоджено 11 будинків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що на місце виїхали фахівці для оцінення завданого збитку. Також одну людину поранено (чоловік 1985 року народження) і доставлено каретою швидкої допомоги до лікувальної установи.

Читайте такожУ Донецькій області в результаті бойових дій сьогодні поранено 1 людину, вчора – 7

У результаті влучення снаряду в гаражні приміщення на вулиці Маркіна, 1 постраждало майно Петровського зеленбуду: згорів трактор, дві вантажних машини й частина устаткування. На вулиці Войкова осколками порушено цілісність газопроводу, фахівці прибули на місце для ліквідації наслідків.

Крім того, в загальноосвітніх школах №№ 105 і 110 пошкоджено вікна, у дитячій дошкільній установі №345 – частково вибиті шибки і в деяких місцях пошкоджено покрівлю.

Станом на 13.00 у Донецьку не спокійно, жителі Київського, Кіровського і Петровського районів повідомляють про звуки артилерійських залпів. Ймовірно бої йдуть у селищі Піски і Мар‘їнському районі, відзначили в міськраді.