Тимчук уточнив, що терористи таки вбили дитину, але не сироту

Про це Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми б дуже хотіли помилитися, але, на глибокий жаль, повідомлення групи «ІО» щодо обстрілу терористами «ДНР» транспорту з мирними жителями і загибелі дитини підтверджується. Наші джерела допустили неточність лише в тому, що йдеться не про вихованців дитячих будинків, яких вивозять з Донецька (колона транспорту з цими дітьми була обстріляна бойовиками, але, на щастя, обійшлося без жертв). Трагічний випадок з обстрілом транспорту і загибеллю дитини, про що ми повідомляли, стався учора під час вивезення дітей-біженців, яких батьки намагалися вивезти з Донбасу у приватному порядку», - написав Тимчук.

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Він додав, що українські спецслужби також мають відповідну інформацію, і зараз розслідують цей жахливий злочин бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, Тимчук повідомив, що бойовики «Донецької народної республіки» розстріляли мікроавтобус з дітьми: «За даними групи «Інформаційний опір», вчора на ділянці траси Донецьк-Волноваха бойовики «ДНР» розстріляли мікроавтобус з дітьми, яких евакуювали з дитячих будинків Донбасу».

«Одна дитина загинула. Близько 10 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості», - написав Тимчук.

Пізніше під час прес-конференції уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська заявила, що всі діти, яких евакуювали з Донецька, дісталися Маріуполя.

"Всі діти, які виїхали з міста Донецька, дісталися Маріуполя без будь-яких ушкоджень. Те саме стосується і вихователів, які їхали з ними. Дійсно, був нецілеспрямований обстріл цього автобуса. Снаряди розірвалися поряд, але всі діти, які виїхали з Донецька, всі живими і неушкодженими дісталися Маріуполя", - підкреслила вона, зазначивши, що вивезли 81 дитину.