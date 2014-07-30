Клімкін: Настрої в Криму і на Донбасі змінюються
01:23, 30 липня 2014Політика
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Настрої в анексованому Криму та на Донбасі змінилися останнім часом.
Клімкін: Настрої в Криму і на Донбасі змінюються / Фото: УНІАН
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Громадське. ТБ.
«Зараз змінюються настрої в Криму, так само як і на Донеччині та Луганщині На жаль, для цього знадобилася низка трагічних подій, зокрема, і збитий малазійський літак», - підкреслив він.
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Клімкін пообіцяв притягти до відповідальності винуватців і зазначив, що це зараз найбільший пріоритет.
«Анексія та окупація Криму забута багатьма. Я хочу заявити, що Крим був, є і буде українським. Ми не припинемо боротися за Крим», - також сказав міністр.
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