Клімкін: Настрої в Криму і на Донбасі змінюються

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Громадське. ТБ.

«Зараз змінюються настрої в Криму, так само як і на Донеччині та Луганщині На жаль, для цього знадобилася низка трагічних подій, зокрема, і збитий малазійський літак», - підкреслив він.

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Клімкін пообіцяв притягти до відповідальності винуватців і зазначив, що це зараз найбільший пріоритет.

«Анексія та окупація Криму забута багатьма. Я хочу заявити, що Крим був, є і буде українським. Ми не припинемо боротися за Крим», - також сказав міністр.