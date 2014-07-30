Кремль припиняє постачання зброї терористам - депутат Думи

Про це в інтерв'ю німецькій Die Welt заявив Ілля Пономарьов, єдиний депутат російської Держдуми, який голосував проти анексії Криму Росією, з посиланням на власні джерела.

Переклад інтерв'ю опубліковано на ресурсі Инопресса.

За словами Пономарьова, події на сході України, "є продовженням того, що відбулося в Криму".

Читайте також7 танків з РФ прорвалися в Україну - РНБО"Швидше за все, Путін сподівався, що олігархи все зроблять за нього, а сам він не забруднить рук. Але на сході України все пішло інакше, почасти й тому, що регіон є менш проросійським, ніж Крим", - сказав він.

У підсумку у вакуумі, що утворився, російські націоналісти стали досить впливовими величинами, але, щоправда, з одним недоліком з точки зору Путіна - вони не підтримують ні його, ні Кремль і тому не піддаються контролю, вважає депутат.

Читайте такожСБУ оприлюднила докази обстрілу Росією з "Градів" українських міст"Путін тільки-тільки починає розуміти, що на сході України він дав зброю не тим людям", - говорить він.

"Я, наприклад, вже чув від своїх джерел, що з Кремля надійшло розпорядження більше не посилати озброєння ополченцям. Тим не менш, в Росії повно військових, які вважають себе зобов'язаними допомогти повстанцям - ось вони можуть продовжити постачати їм зброю", - побоюється Пономарьов.