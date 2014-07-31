З території РФ обстріляли ротну тактичну групу сил АТО - Тимчук

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Зокрема, з мінометів обстріляні позиції силовиків поблизу н.п.Авдеєвка, Червонопартизанськ (з боку Росії) і прикордонного пункту пропуску «Маринівка».Читайте такожПункт пропуску «Маринівка» обстріляли "Градами" з території Росії - Тимчук

"Також з мінометів з території Росії обстріляна ротная тактична група сил АТО в прикордонному районі. Втрат серед силовиків у всіх випадках немає", - зазначає експерт.

Крім цього, з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції поблизу н.п.Березове (обстріл вівся з Донецька), Маринівка і на території аеропорту в Луганську. Бойовики також з ствольної артилерії обстріляли три блок-поста сил АТО. Один з них - з території Росії.