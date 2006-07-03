Жертви Скнилівської трагедії позиваються проти України

Потерпілі 4 роки тому в результаті Скнилівської авіакатастрофи під Львовом почали подавати позови проти власної держави - України - в Європейський суд з прав людини, передає ІТАР-ТАСС.

Катастрофа бойового винищувача Су-27 відбулася 27 липня 2002 року під час авіашоу. Під літаком, який впав на глядачів, загинуло 77 чоловік, зокрема 28 дітей. Інвалідами стали 12 чоловік, понад 500 визнані потерпілими.

2 березня 2006 року Верховний Суд України не задовольнив касаційні вимоги постраждалих у Скнилівській трагедії в частині збільшення їм компенсації за завдану моральну шкоду.

Вони вимагають збільшення розміру компенсацій в такому ж співвідношенні, в якому були зроблені виплати родичам російських і ізраїльських пасажирів російського літака Ту-154 авіакомпанії "Сибір", помилково збитого українською ракетою 4 жовтня 2001 року. Останні одержали по 200 тис. доларів, а жертви Скнилівської трагедії - в 10 разів менше.