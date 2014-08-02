Суд відпустив бійців 51-ї бригади, яких підозрюють у дезертирстві

У Запоріжжі суд відпустив під особисті зобов'язання бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які підозрюються у дезертирстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генпрокурор Віталій Ярема під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо роботи військової прокуратури у справі щодо дезертирства військовослужбовців 51-ї бригади.

"Вчора здійснювалося активне кримінальне провадження по тих військовослужбовцях, які є дезертирами, які відмовилися виконувати накази командирів, самостійно залишили поле бою", - сказав Ярема.

За його словами, "прокурор у військовій сфері Південного регіону мені доповів, що вони пропонували суду обрання міри запобіжного заходу відносно військовослужбовців - тримання під вартою".

"Однак суд не підтримав цю пропозицію і сьогодні військовослужбовці знаходяться на волі", - сказав генпрокурор.

Він додав, що "стан розслідування, якість розслідування і мотивація, чому прокурори приймають такі рішення, - я не можу вам пояснити, тому що слідчий, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, - це людина незалежна, він керується своїм переконанням внутрішнім, а також зібраними доказами".

Як повідомлялося, 31 липня 41 військовослужбовцю 51-ї бригади, які повернулися з Росії, оголосили про підозру у дезертирстві.

Зокрема, минулого тижня ці військові потрапили під обстріл із "Градів" та мінометів. Військовослужбовці залишили свої бойові позиції та перейшли через кордон до Росії. Бійці запевняють, що були змушені це зробити, бо залишилися з одними автоматами проти мінометів і «Градів».

29 липня в РНБО повідомили, що українські військові із 51-ї механізованої бригади, які перетинали кордон з РФ, вже перебувають у Запоріжжі.

«Українські військовослужбовці зі складу 51-ї механізованої бригади, що раніше перетнули кордон з РФ, зараз перебувають у Запоріжжі. В обласному військовому комісаріаті підтверджують цю інформацію, однак там не уточнюють, як саме бійці потрапили до Росії і як повернулися в Україну», - сказав тоді речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

1 серпня Жовтневий районний суд Запоріжжя обирав запобіжний захід військовослужбовцям 51-ї бригади, підозрюваним у дезертирстві.