У Запоріжжі суд обере запобіжний захід бійцям 51-ї бригади, підозрюваним у дезертирстві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зокрема, суд розгляне клопотання військової прокуратури про винесення щодо 16 військовослужбовців 51-ї бригади запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними прес-служби, нині на території однієї з військових частин м. Запоріжжя перебуває 41 боєць 51-ї бригади Збройних сил України (їм оголосили про підозру у дезертирстві – УНІАН).Читайте такожВійськовим 51-ї бригади висунуті підозри

У прес-службі також поінформували, що за дорученням омбудсмана Валерії Лутковської регіональний координатор зі зв'язків із громадськістю уповноваженого в Запорізькій області Володимир Павленко зустрівся з бійцями 51-ї бригади, які під час спілкування висловили незадоволення тим, що позбавлені права на захист через неможливість мати адвокатів.

Про цю ситуацію було поінформовано Запорізький обласний центр безоплатної правової допомоги. Вже сьогодні завідувач відділу цього центру Олександр Гришин повідомив, що їхні адвокати вже почали захищати військовослужбовців 51-ї бригади. Зокрема, вони беруть участь у сьогоднішньому засіданні Жовтневого районного суду Запоріжжя, де розглядається клопотання військової прокуратури про винесення щодо 16 військовослужбовців 51 бригади запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас Гришин повідомив, що кілька громадських організацій та приватних осіб Запоріжжя заявили про свою готовність взяти на поруки підозрюваних військовослужбовців у разі прийняття судом рішення про винесення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в прес-службі.

Як повідомлялося, 31 липня військовослужбовцям 51-ї бригади, які повернулися з Росії, оголосили про підозру у дезертирстві.Читайте такожСолдати 51-ї бригади після перетину кордону з РФ знайшлися в Запоріжжі. Їх не затримували

Зокрема, минулого тижня ці військові потрапили під обстріл із "Градів" та мінометів. Військовослужбовці залишили свої бойові позиції та перейшли через кордон до Росії. Бійці запевняють, що були змушені це зробити, бо залишилися з одними автоматами проти мінометів і «Градів».

29 липня в РНБО повідомили, що українські військові із 51-ї механізованої бригади, які перетинали кордон з РФ, вже перебувають у Запоріжжі.

«Українські військовослужбовці зі складу 51-ї механізованої бригади, що раніше перетнули кордон з РФ, зараз перебувають у Запоріжжі. В обласному військовому комісаріаті підтверджують цю інформацію, однак там не уточнюють, як саме бійці потрапили до Росії і як повернулися в Україну», - сказав тоді речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.