Через обстріли у Горлівці постраждали 16 осіб, одна людина - загинула

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

"Постраждали 17 осіб, з них одина людина загинула. Постраждалим надана необхідна медична допомога", - повідомляється на сайті.

За минулу добу енергетиками була відновлена робота десяти трансформаторних підстанцій. Електроенергію отримали селище Перемоги, психоневрологічна лікарня, Микитівський хлібозавод.

Знеструмленими залишаються водопровідний вузол, частина Микитівського району, селище Широка Балка. Вода не надходить у частину Микитівського району. Сьогодні енергетиками виконуються роботи в центральній частині міста та в селищі Солідарність.

Сміттєзбиральна техніка працює в центральній частині міста, в житлових масивах Будівельників і Комсомольський.Читайте такожВ Горлівці за три дні загинуло 27 чоловік, з них четверо - діти

Ситуація на споживчому ринку контрольована. Працюють великі мережеві супермаркети: мережа супермаркетів «Амстор» сьогодні здійснено завезення овочів і ковбасних виробів. Завтра очікується завезення ковбасних виробів в мережу супермаркетів «Фуршет». В цілому торгові мережі забезпечені товарами першої необхідності.

Сьогодні на маршрути вийшли автобуси №1,2,3,17,24,28,37,101.