Одеський губернатор вважає, що бійку під час концерту Ані Лорак влаштували провокатори

Одеський губернатор Ігор Палиця вважає, що масова бійка на концерті Ані Лорак в Одесі в неділю була організована декількома провокаторами.

Про це він заявив у понеділок під час спільної прес-конференції з начальником одеської міліції Іваном Катеринчуком, повідомляє Українська правда.

Палиця зазначив, що особисто вкрай негативно ставиться до артистів, які підтримали агресивні дії Росії або не висловилися проти них.

На його думку, такі люди "не повною мірою проявляють патріотизм, а в деякій мірі виявляють і злочинну недбалість для досягнення якихось фінансових результатів і продовження своєї кар'єри".

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"Зокрема, мені дуже не подобається позиція Ані Лорак, яка була продемонстрована і отриманням призів у Москві і нереакцією на звернення громадськості на ці всі питання", – сказав він.

Водночас Палиця зазначив, що противники повинні були висловити свою незгоду шляхом мирних пікетів і закликів не ходити на концерт Лорак, а не влаштовувати там бійки.

На його думку, зіткнення спровокували 8 – 10 радикалів. Зокрема, він висловив жаль, що в цю ситуацію виявилися втягнуті представники "Правого сектора" і "Свободи".

Також Палиця запропонував тим, хто "фізично сильний і має можливість моральну і духовну брати участь у захисті нашої батьківщини", допомогти зі вступом до лав армії, батальйонів, або волонтерських організацій.

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У свою чергу Катеринчук, кажучи про Лорак заявив, що також "незгодний з тим, щоб такі люди виступали в Україні", але назвав неприпустимими подібні провокації. Зокрема, він продемонстрував відеозапис, згідно з яким деякі радикальні протестувальники агресивно нападали на правоохоронців і били їх по голові палицями.

Катеринчук також визнав, що деякі міліціонери перевищили застосовану у відповідь силу. Він пообіцяв, що такі правоохоронці будуть обов'язково звільнені.

Як відомо, 3 серпня близько 100 протестувальників влаштували сутички з міліцією на концерті Лорак в одному з нічних клубів Одеси. В результаті троє людей було затримано.