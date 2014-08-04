Радник Авакова повідомив, на кого з політиків і зірок РФ можуть накласти українські санкції

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, український комітет з введення санкцій стосовно Росії підготував до засідання Кабміну відповідні пропозиції з прізвищами низки політиків, громадських діячів, діячів культури.

“Сьогодні відбулося друге засідання комітету з введення санкцій стосовно юридичних і фізичних осіб РФ, які підтримали анексію Криму і тероризм в Україні. На нараді підготовлені пропозиції на п'ятничне засідання Кабміну. Наші санкції повинні бути не менш жорсткими, ніж ті, що ввели країни Євросоюзу, США і Канада... Яке право маємо ми вимагати від Європи введення санкцій, якщо ми самі їх не введемо», - сказав Геращенко.

Він пояснив, що під санкції, якщо вони будуть затверджені, потраплять російські політики, зокрема з Ради Федерації, які підтримали анексію Криму і право на введення російських військ в Україну, також планується застосувати санкції у вигляді заборони на в'їзд на територію України стосовно російських діячів науки і мистецтва, які в березні цього року поставили свої підписи на підтримку анексії Криму.

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За словами Геращенка, наразі не відомо, як довго діятимуть ці санкції: рік, два, три, п'ять, оскільки остаточне рішення ще не ухвалене.

Крім того, Геращенко зазначив, що члени комітету запропонують Національному банку України підсилити контроль за роботою російських банків в Україні в контексті можливого фінансування терористів на сході, оскільки є інформація, що в Росії лунають заклики робити відповідні благодійні внески.

Також, розповів Геращенко, російським банкам буде запропоновано визначитися, щоб їх філіали працювали або на території України, або на території Криму.

Відповідаючи на питання журналістів, Геращенко зазначив, що Національний банк України має право застосувати до філіалів російських банків на території України будь-які заходи, аж до відкликання ліцензій на право роботи.

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Відповідаючи на питання, чому саме зараз ухвалено рішення вводити санкції, Геращенко сказав, що після повалення режиму Віктора Януковича «ми закріпили тональність безпеки, і тепер є час займатися санкціями».

При цьому Геращенко не виключив, що Росія, у свою чергу, у відповідь також може ввести будь-які санкції стосовно України, оскільки вже тривалий час РФ заявляє про заборону поставок з України тих чи інших товарів. «Передбачати божевілля Путіна і його клики я не в змозі, тому не виключено введення санкцій у відповідь», - сказав Геращенко.

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Кажучи про прізвища російських політиків, Геращенко зазначив, що вже порушено низку кримінальних справ стосовно лідера КПРФ Геннадія Зюганова, ЛДПР Володимира Жириновського і міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Водночас Геращенко зазначив, що українська сторона повною мірою усвідомлює, що затримати цих осіб на своїй території не вдасться, а якщо Інтерпол, через певні обставини, не оголосить їх у розшук, то Україна звертатиметься до країн Заходу із закликом заборонити цим особам в'їзд на свою територію.