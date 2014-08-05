У "Борисполі" росіянин попросив політичного притулку в Україні

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби.

«Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прибули із «Шереметьєво», до прикордонників звернувся ще один громадянин Російської Федерації із проханням про набуття статусу біженця», - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, чоловік пояснив, що є жителем Свердловської області і вже відвідував Україну раніше.

«Після повернення додому він намагався пояснити землякам, що ситуація в Україні вкрай відрізняється від тієї, про яку їм розповідають по телебаченню. Однак зіштовхнуся з крайнім нерозумінням оточуючих і переслідуванням з боку спецслужб за намагання змінити думку людей. Саме через це росіянин, зібравши всі необхідні речі, вирішив покинути свою батьківщину та просити політичного притулку в Україні», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожВ РНБО спростували інформацію про те, що українські військові просили притулку в РФПро даний випадок прикордонники повідомили представників міграційної служби, поінформували у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 18 і 19 липня, троє громадян Росії (дві жінки та чоловік) попросили політичного притулку в Україні, звернувшись до прикордонників у «Борисполі».