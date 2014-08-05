Росія хоче сформувати міжнародну "гуманітарну місію" для сходу України

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Російська сторона вважає за необхідне мобілізувати міжнародне співтовариство з надання негайної допомоги жителям Донецької і Луганської областей, ситуація в яких перебуває на межі гуманітарної катастрофи, і у зв`язку з цим наполегливо просуватиме ініціативу з формування гуманітарної місії для цього регіону України», - йдеться в повідомленні.

При цьому не вказується, що така ситуація виникла зокрема у зв`язку з регулярним обстрілом України з території Росії, зокрема з використанням систем залпового вогню «Град».

Читайте такожУ Держдумі РФ пропонують захистити бойовиків ЛНР і ДНР від кримінальної відповідальності

Наголошується, що під час контактів російської сторони з керівництвом ООН, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Управління ООН з координації гуманітарних питань, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародної організації з міграції і Міжнародного Комітету Червоного Хреста, було підтверджено, що ці організації «поділяють заклопотаність у зв`язку з важкими гуманітарними наслідками військової операції Києва на південному сході України (російська сторона використовує термін південний схід для пропагандистських цілей, хоча АТО проводиться в декількох районах двох східних областей - УНІАН), загалом позитивно сприйняли російські ініціативи і висловили готовність підключитися до обговорення модальностей розгортання гуманітарної місії».

«Разом з тим, попри згадані дані профільних міжнародних структур, українська влада відмовляється визнавати очевидні для всіх гуманітарні проблеми на сході України. Вважаємо таку позицію, коли київська влада ухиляється від взаємодії в задоволенні гуманітарних потреб населення, якого торкнувся конфлікт, абсолютно безвідповідальною», - зазначили в МЗС РФ.