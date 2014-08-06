Катастрофа «Боїнга» на Донеччині перетворила друзів Росії на її ворогів - Кваснєвський

Таку думку висловив колишній президент Польщі Александр Кваснєвський в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

За його словами, президент РФ Володимир Путін не очікував того, що західні держави можуть об’єднатися в питанні України. Ситуацію кардинально змінила катастрофа малайзійського літака, яка забрала життя майже 300 людей.

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"Адже відомо, що стріляли не якісь українці, а лише високопрофесійні спеціалісти зі зброї, доставленої з Росії. І раптово Росія зробила собі ворогами країни, які досі ставилися до неї приязно, як Малайзія, Нідерланди чи Німеччина", - сказав Кваснєвський.

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.