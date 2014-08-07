З РФ на територію України переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТР, 2 «Урали» - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, Росія продовжує постачати зброю та найманців на схід України. Зокрема, вчора було зафіксовано переправлення з російської території військової техніки через брід річки Міус неподалік села Червона Зоря в Донецькій області, сказав Лисенко.Читайте такожУ Луганській області знаходиться 20 танків і 122 одиниці бронетехніки з Росії – Стець

Крім того, за його даними, поблизу села Провалля Луганської області з боку РФ на територію України переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТР, 2 «Урали».

Також у Краснодонському району зафіксовано переміщення ще однієї колони військової техніки, зброї та боєприпасів, яка рухалась з м. Донецьк Ростовської області Росії. До складу цієї колони входили БТР та вантажівки, кількість яких встановлюється, додав Лисенко.