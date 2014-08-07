У Івано-Франківську «Самооборона» демонтувала наметове містечко біля ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, зараз тривають роботи з прибирання сміття.

Барикади навколо приміщення були прибрані декілька місяців тому. Перехожі позитивно сприйняли таке рішення активістів.

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Голова облдержадміністрації Андрій Троценко сьогодні на брифінгу також позитивно відгукнувся про рішення місцевих майданівців, назвавши це «добрим прикладом для інших».