У Івано-Франківську «Самооборона» демонтувала наметове містечко біля ОДА
14:38, 07 серпня 2014Політика
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У Івано-Франківську сьогодні, 7 серпня, активісти «Самооборони» демонтували наметове містечко на площі перед Івано-Франківською облдержадміністрацією, котре стояло тут з часу Євромайдану.
В Івано-Франківську наметове містечко вирішили ліквідувати самостійно / Wikipedia
Як передає кореспондент УНІАН, зараз тривають роботи з прибирання сміття.
Барикади навколо приміщення були прибрані декілька місяців тому. Перехожі позитивно сприйняли таке рішення активістів.
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Голова облдержадміністрації Андрій Троценко сьогодні на брифінгу також позитивно відгукнувся про рішення місцевих майданівців, назвавши це «добрим прикладом для інших».
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