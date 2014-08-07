Генсек НАТО закликав РФ не прикриватись миротворчістю для ведення війни

Про це генеральний секретар НАТО повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Я закликаю Росію відступити від крайньої межі, відійти від кордонів", - сказав генсек Альянсу, зазначивши, що не потрібно використовувати миротворчість "як привід або виправдання для ведення війни".

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"Закликаю Росію йти по шляху миру, і припинити підтримку сепаратистів, відвести свої війська від українського кордону і почати щирий діалог заради мирного вирішення конфлікту", - сказав Андерс Фог Расмуссен.

За словами генсека Альянсу, свобода і майбутнє України піддаються агресії. "Підтримка з боку Росії сепаратистів триває. Вона активізується, розширюється за обсягом і стає все більш глибокою", - зазначив генсек НАТО, додавши, що збитий терористами Boeing-777 "показує трагічні наслідки такої підтримки".

"Росія накопичила величезну кількість військових сил і засобів на кордонах з Україною для того, щоб захищати сепаратистів і використовувати будь-який привід для продовження свого втручання в Україну", - сказав він.

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ця підтримка непорушна", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен, назвавши при цьому партнерство з Україною довгостроковими і міцним.

"Ми надаємо дорадчу допомогу Україні з питань оборонного планування, реформ, і готові активізувати наше співробітництво з Україною", - сказав генсек НАТО, зазначивши, що дорадча допомога надається також з питань технологій та енергетичної безпеки.