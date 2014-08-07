Генсек НАТО сподівається на поглиблення співпраці з Україною
17:21, 07 серпня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається на зміцнення співпраці України і Альянсу.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в "Твіттері". "Я з нетерпінням чекаю зміцнення співпраці між НАТО і Україною на спеціальному засіданні на саміті НАТО у Великобританії", - написав Андерс Фог Расмуссен.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний секретар НАТО перебуває з візитом у Києві для зустрічей з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.
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