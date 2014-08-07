Держутримання Кравчука, Кучми та Ющенка дорівнює обмундируванню кількох батальйонів - депутат

На суму річного державного утримання колишніх президентів Леоніда Кучми, Леоніда Кравчука та Віктора Ющенка можна обмундирувати кілька батальйонів, заявив народний депутат від фракції УДАР Павло Розенко у коментарі "Обозревателю".

"Країна повинна терміново реформувати вивихнуту логіку державного управління, тому що архітектори української кризи та лідери корупції двічі наживаються на українцях - спочатку обдирають народ через кримінальні схеми, а потім прості люди платять податки на утримання їх державних дач, охорон, покоївок і т.і. ", - заявив Розенко.

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"Взяти хоча б одного з колишніх екс-президентів, зять якого за неповні 10 років зі скромного бізнесмена перетворився на мультимільярдера, а держава не тільки не розслідувала всі ці факти, але і до цих пір "із вдячністю" утримує "пенсіонера №1" на елітній дачі, фінансування якої з усією челяддю обходиться від кілька мільйонів долларів на рік ", - говорить Розенко.

За його словами, потрібно розставити крапки над "і", зняти екс-чиновників з шиї простих українців і завершити розслідування усіх резонансних справ, зокрема справи про вбивство Гонгадзе.

Відмовивши лише одному Кучмі в державному утриманні, на думку депутата, можна на сучасному рівні обмундирувати один-два батальйони.

"Коли сьогодні хлопця призивають до армії, то усім селом йому скидаються на бронежилет, каску, а потім - якщо щось трапляється, то батьки також з усього села по крупицях наскрібають на лікування", - зазначив Розенко і запитав, "чи справедлива розкіш екс-президентів, або колишніх голів Верховної Ради, чи прем'єр-міністрів по відношенню до цих людей? До цих хлопців? ".

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Ударовець Розенко пропонує позбавити колишніх високопосадовців значної частини їхніх пільг, особливо в частині державного утримання. "Так склалося, що наші президенти йдуть "на заслужений відпочинок" людьми зовсім не бідними, крім того, у них дуже висока пенсія. Точка. Хай мають совість. Нація знаходиться в стані кризи і військових дій, тому ми не можемо жаліти жменьку чиновників і одночасно нещадно різати пільги з пенсіонерів - вчителів, лікарів, селян і т.і. ", - зазначив нардеп.

Він повідомив, що можна тільки вітати перші кроки в цьому напрямку, які зробив Петро Порошенко кілька днів тому, скасувавши значну частину привілеїв колишнім чиновникам. "Але і Верховна Рада повинна зробити свою частину цієї роботи, і, нарешті, прийняти проект Постанови "Про скасування необгрунтованих привілеїв Головам Верховної Ради України та Президентам України" (№2209), який було внесено народними депутатами України від фракції УДАР ще півтора роки тому ", - зазначив він.