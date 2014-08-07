Мешканці Майдану відібрали у комунальників 7 автомобілів - міліція



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук.

При цьому він зазначив, що в одному випадку так званий «майданівець» заволодів автомобілем комунальної служби, приставивши пістолет до голови його водія.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці комунальники намагалися розібрати барикади в центрі Києва. Підтримку їм надавали представники правоохоронних органів.

Водночас ”майданівці” підпалили шини, почали кидати у правоохоронців бруківку, спровокувавши сутички.

За даними київської влади, кілька працівників комунальних служб зазнали тілесних ушкоджень.