Для української армії ніч пройшла без втрат - ЗМІ
09:25, 09 серпня 2014Політика
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Сьогодні вночі бойовики продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі.
REUTERS
Як пише ТСН з посиланням на речника АТО Олексія Дмитрашковського, терористи вели обстріл з мінометів та "Градів".
За словами Дмитрашковського, нічні напади терористів минули для силовиків без втрат.
Читайте такожРосія надала бойовикам 15 "Градів"Він також повідомив, що бойовики обстріляли з "Градів" аеропорт Луганська і блокпости неподалік Нижнього, Верхньоторецького та Рясного.
Інформації про кількість знищених чи поранених терористів наразі немає.
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