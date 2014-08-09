Для української армії ніч пройшла без втрат - ЗМІ

Як пише ТСН з посиланням на речника АТО Олексія Дмитрашковського, терористи вели обстріл з мінометів та "Градів".

За словами Дмитрашковського, нічні напади терористів минули для силовиків без втрат.

Читайте такожРосія надала бойовикам 15 "Градів"Він також повідомив, що бойовики обстріляли з "Градів" аеропорт Луганська і блокпости неподалік Нижнього, Верхньоторецького та Рясного.

Інформації про кількість знищених чи поранених терористів наразі немає.