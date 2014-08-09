Красний Луч на Луганщині залишився без світла і води

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів.

Як уточнюється, вогонь вели з боку Снєжного з 21:00 до 23:00 і з 3:00 до 8:00. наряди потрапили в 18-й 16-ї будинку і магазин «Україна» на 2-му мікрорайоні, в будівлю Воєнізованої гірничо-рятувальної частини (ВГРЧ) і електропідстанцію.

В центрі міста немає світла і води. Також у Красному Лучі перебої із мобільним зв'язком.

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