На Сумщині обстріляли авіаремонтний завод

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, сьогодні, 9 серпня, близько 5 години ранку в р. Конотоп на оборонному підприємстві «Авіакон» сталася позаштатна ситуація.

«В районі заводу «Авіакон» було чутно 4 потужних хлопки. На місце події виїхали керівники всіх силових структур області - СБУ, МВС, прокуратури, а також експерти. Працює експертна комісія. Жертв немає. Підприємство працює в штатному режимі. Що це були за «хлопки», і чим вони викликані, враховуючи нинішню ситуацію в державі, буде повідомлено пізніше, після з'ясування всіх обставин», - зазначила начальник СЗГ УМВС Ельвіра Біганова.

На самому підприємстві зараз ситуацію не коментують, посилаючись на прохання співробітників Служби безпеки України.

У той же час в соціальних мережах мешканці Конотопа, що чули «хлопки», стверджують, що це був обстріл з міномета.

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Також міліція взяла під посилену охорону транспортні комунікації в Конотопському районі: її співробітники зупиняють для перевірки навіть пасажирський транспорт.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Міністерства оборони України «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» займається капітально-відновлювальним ремонтом і переобладнанням вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-8, Мі-17, Мі-26, Мі-2 будь-яких модифікацій, ремонтом агрегатів вертолітного, приладового, спеціального і радіоелектронного обладнання.