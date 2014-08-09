Одеський суд випустив з-під варти активіста Антимайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили соратники Давидченко з Антимайдану, пославшись на вирок Шевченківського районного суду Києва.

Зокрема, в рішенні сказано, що Давидченко, будучи лідером і координатором громадських об'єднань «Молодіжна єдність» та «Народна альтернатива», неодноразово, діючи умисно та свідомо, закликав до зміни меж території та державного кордону України. Наприклад, в інтерв'ю передачі «Актуальна розмова», яка демонструвалася на розміщеному у відкритому доступі в мережі Інтернет сайті телеканалу «АТВ» (Одеса).

Крім того, Давидченко публічно на мітингах виступав із закликами, що розпалюють національну ворожнечу і спрямованих на невизнання чинної влади.

Закликав «провести в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцеві референдуми з метою відокремлення зазначених територій від України і утворення незалежного державного утворення під назвою «Новоросія».

Крім того, за участю обвинуваченого 3 березня «агресивно налаштовані особи, частина з яких приховувала обличчя і мала при собі біти, ланцюги, намагалася зайти в приміщення Одеської ОДА, розбивши при цьому вікна на вхідних дверях будівлі».

«Крім того, невстановлені особи зняли з флагштока біля Одеської ОДА державний прапор України і на його місце підняли державний прапор Російської Федерації», - зазначено у вироку.

Обвинувачений визнаний за ч.1 ст. 110, ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Суд призначив покарання позбавлення волі на 5 років. Підсудного звільнено від призначеного судом покарання з випробувальним терміном у 3 роки.

«На підставі ст.76 КК України зобов'язаний не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і навчання, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчій інспекції», - йдеться в документі.

Обвинуваченого звільнено з-під варти в залі судового засідання у зв'язку із звільненням від відбування покарання за призначеним випробуванням. Він беззастережно визнав себе винним в обсязі оголошеного підозри в судовому провадженні, зобов'язався співпрацювати з правоохоронними органами в розкритті та виявлення кримінальних правопорушень, не здійснювати в подальшому будь-яких кримінальних злочинів.

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Вирок може бути оскаржено учасниками судового провадження протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Як повідомляв УНІАН, Давидченко було затримано ввечері 17 березня в Одесі.

18 березня в центрі Одеси прихильники підозрюваного у сепаратизмі лідера радикальної організації «Молодіжна єдність» та координатора організації «Народна альтернатива» Антона Давидченка встановили біля будівлі управління СБУ в Одеській області намети для проведення безстрокової акції протесту, яка була припинена через кілька днів.

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Давидченко було оголошено про підозру у скоєнні злочину за ст. 110 Кримінального кодексу України - «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».