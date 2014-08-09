Росія завершила військові навчання біля кордону з Україною - ЗМІ

На полігоні Ашулук в Астраханській області Росії завершилися планові навчання Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони, які проводилися під керівництвом головнокомандуючого Військово-повітряними силами.

Про це поінформували в Міноборони РФ, пише BBC Україна.

"У цей час авіація, яка брала участь у навчаннях, передислокована з оперативних аеродромів на аеродроми постійного базування, розрахунки зенітних ракетних і радіотехнічних підрозділів приступили до навантаження техніки для відбуття в пункти постійної дислокації", - зазначили в Міноборони.

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Навчання, які тривали з 4 по 8 серпня, викликали різку критику Києва і міжнародного співтовариства.

Захід розцінив такі дії Росії як чергову акцію залякування та демонстрації сили.