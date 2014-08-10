Офіцерів 72-ої бригади могли обміняти на російських військових – джерело

Про це кореспондентові УНІАН сказало джерело, знайоме з ситуацією.

«Це точно не милосердя з боку Росії. Тут чистий прагматизм, не для цього їх заарештовували, щоб за вказівкою звільнити. Швидше за все, тут був обмін», - сказав співрозмовник агентства.

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Він підкреслив, що повернення офіцерів відбувалося в режимі «таємно». Про це не були поінформовані ні українські прикордонники, ні український консул, офіцерів привезли на пункт пропуску «Чорткове - Мілове» і там передали українській стороні.

«Представники РФ самі відвезли їх і з 4.00 вони вже в Україні», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл вимушені було відступити на територію РФ. Пізніше майже всі вони повернулися до України.

8 серпня російський суд у місті Красний Сулін Ростовської області заарештував на два місяці п'ятеро офіцерів 72-ої бригади.

«Окрім командира першого батальйону 72-ої бригади, майора Івана Войтенка, аналогічні рішення ухвалено щодо заступника командира Віталія Дубиняка, командира танкового батальйону Олександра Полякова, начальника штабу Олександра Охріменка і командира першої роти Дмитра Устілка», - сказав співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

9 серпня в Слідчому комітеті РФ заявили, що повернуть до України цих військових без пред'явлення обвинувачень. «Враховуючи, що в рамках розслідування кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни, з'ясувалося, що військовослужбовці 72-ої механізованої бригади Збройних сил України - Войтенко і четверо його підлеглих - виконували наказ вищих командирів і не скоїли прямих злочинів проти особи, а також керувався гуманними міркуваннями, ухвалено рішення не пред'являти їм обвинувачення, а надати можливість повернутися до України», - йдеться в повідомленні.