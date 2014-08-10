Бойовики дезертирують та передають силовикам цінну інформацію - штаб АТО

Терористи дезертирують і передають силам антитерористичної операції цінну інформацію про своїх поплічників, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, «відчуваючи наближення часу розплати терористи вдаються до дезертирства, та відвертих зрад своїх поплічників. Вони шукають шляхи зв’язку з штабом АТО і зрадою пробують купити собі шанс на життя цінною інформацією».

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Зокрема, повідомляє прес-центр АТО, «один з ватажків терористів виявив бажання співпрацювати з АТО. Вийшовши на відкриті канали зв’язку він повідомив низку фактів. Ця особа є наближеною до ватажка бандугрупування з позивним «Чечен». Дані, надані добровільним інформатором уточнюються».