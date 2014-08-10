З понеділка у Нацгвардії створять Оперативну ескадрилью безпілотників - Аваков

З понеділка у складі Національної гвардії України буде створено Оперативну ескадрилью безпілотних літальних апаратів.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

Аваков повідомив, що сьогодні, 10 серпня, на полігоні Нацгвардії у Нових Петрівцях Юрій Касьянов і його команда представляли прототипи тактичних розвідувальних дронів.

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На думку глави МВС, «волонтери зробили блискучу роботу. Разом з командувачем Національної гвардії Степаном Полтораком прийняли рішення:

1. Об'єднуємо зусилля наших дослідницьких і досвідчених груп з тактичних безпілотників.

2. З понеділка у складі Національної гвардії буде створено Оперативну ескадрилью безпілотних літальних апаратів.

3. На основі прототипів, представлених групою Касьянова, формуємо завдання на створення бойових тактичних безпілотних дронів в найкоротший термін».