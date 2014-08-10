З понеділка у Нацгвардії створять Оперативну ескадрилью безпілотників - Аваков
На основі прототипів збираються створити бойові тактичні безпілотники в найкоротший термін.
З понеділка у складі Національної гвардії України буде створено Оперативну ескадрилью безпілотних літальних апаратів.
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.
Аваков повідомив, що сьогодні, 10 серпня, на полігоні Нацгвардії у Нових Петрівцях Юрій Касьянов і його команда представляли прототипи тактичних розвідувальних дронів.
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На думку глави МВС, «волонтери зробили блискучу роботу. Разом з командувачем Національної гвардії Степаном Полтораком прийняли рішення:
1. Об'єднуємо зусилля наших дослідницьких і досвідчених груп з тактичних безпілотників.
2. З понеділка у складі Національної гвардії буде створено Оперативну ескадрилью безпілотних літальних апаратів.
3. На основі прототипів, представлених групою Касьянова, формуємо завдання на створення бойових тактичних безпілотних дронів в найкоротший термін».