Армії не вистачає шоломів, бронежилетів, тепловізорів і безпілотників - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу впровадження служби у резерві мобілізаційного управління Міністерства оборони України полковник Михайло Щербина сьогодні під час круглого столу в Києві.

«З 90-х років до українського війська не поставлялась новітня техніка, а якщо і поставлялась, то це було в дуже обмеженій кількості. Основне озброєння, яке є в Збройних силах – це зброя, якій 40-50 років», - зазначив він.

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«У нас є танки, БТР, автомати, але ми бачимо чим озброєний наш супротивник, йому поставляються новітні снайперські гвинтівки, які пробивають бронежилет 5-го, 6-го класу захисту», - наголосив Щербина, додавши, що «у нас є зброя, техніка, наші бійці виконують завдання, але цю техніку доводиться ремонтувати на ходу».

«В першу чергу не вистачає шоломів, бронежилетів, тепловізорів, безпілотних літальних апаратів, які закупляють волонтери», - заявив представник Міноборони.