На Прикарпатті зіткнулися "Ікарус" та мікроавтобус, госпіталізовані 6 осіб
08:28, 11 серпня 2014Політика
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Вчора о 17.22 у Микулинцях Івано-Франківської області сталося зіткнення автобуса "Ікарус" та мікроавтобус "Мерседес–Спрінтер".
Травми отримали шість осіб / УНІАН
Внаслідок дорожньо-транспортної події з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано 6 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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