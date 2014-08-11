На Прикарпатті зіткнулися "Ікарус" та мікроавтобус, госпіталізовані 6 осіб

Внаслідок дорожньо-транспортної події з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано 6 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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