Київрада звільнила директора Володимирського ринку

У роботі підприємства виявлено правопорушення/ УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на рішення засідання балансової комісії Київради, яка розглянула результати внутрішнього аудиту підприємств торгівлі Києва, зокрема результати їх роботи за І півріччя.

Перш за все, була оприлюднена інформація внутрішнього аудиту та факти перевірок прокуратурою доходів і витрат у частині здачі майна в оренду, дотримання вимог законодавства керівництвом КП.

Аудит виявив численні факти порушення оплати за користування торгівельними місцями: нестачу коштів від здачі приміщень в оренду, неукладання договорів тощо. Зокрема, перевірка показала, що КП «Володимирський ринок» здає торгові площі не за призначенням, відомості про оплату за них відсутні, йдеться в повідомленні.

«Неукладання договорів оренди призвело до недоотримання доходів КП «Володимирський ринок» у сумі 965 тис. грн, а втрати міського бюджету сягнули 988 тис. грн», - зазначається в повідомленні прес-служби КМДА. Наразі прокуратурою Голосіївського району проводиться перевірка дотримання вимог законодавства службовими особами ринку.

Читайте такожКличко представив колективу київського метрополітену нового гендиректора«За підсумками отриманих приписів прокуратури та за результатами внутрішнього аудиту Комісія визнала незадовільною роботу Лариси Ярошевич на посаді керівника КП «Володимирський ринок» та підтримала рішення про її відсторонення», - підкреслюється в повідомленні КМДА.

Довідка УНІАН. Ярошевич була призначена директором Володимирського ринку в жовтні 2006 року.