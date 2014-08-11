Секта на Львівщині поширює агітацію проти АТО

Саме ці сектанти напередодні Євромайдану закликали Росію ввести війська в Україну під виглядом миротворців. Догналіти галичан агітують проти мобілізації. Натомість католицькі священики закликають бути обережними і не виходити на підозрілі акції протесту. Догналіти уже встигли відзначитись протестами проти сланцевого газу, який може стати альтернативою російському, також вони активно підтримували Януковича і далі виступають проти вступу до Євросоюзу, повідомляє ТСН з посиланням на ZIK.

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Наприкінці липня на міжнародній трасі Київ-Чоп група жінок, які назвались матерями солдатів, що воюють на Сході, перекрили трасу. Проте на трасу вийшли не тільки матері військових.

"Моляться на вервичці, вервичку мають в руках, всі такі по-християнськи одягнуті, хустинки, довгі спідниці. Виглядають, як дуже побожні віруючі жінки. Можливо то була секта, вони щось мені були схожі, всі ми знаємо прекрасно, можливо то були і вони", - кажуть свідки подій.

У Львові секту Антоніна Догнала охрестили "чорним братством", самі ж себе називають "українською правовірною греко-католицькою церквою" - вона діє в Україні з 2009 року.

"На Львівщині вони поширюють різну агітацію проти АТО, проти УГКЦ, яка начебто розпалює ворожнечу", - повідомив представник львівської ієрархії УГКЦ Орест Вільчинський.

Спілкування із журналістами для догналітів, вочевидь, великий гріх, тому вмовити їх на інтерв'ю вкрай складно.

"Якщо подивитися на характер діяльності, очевидно кому воно може бути вигідно в тій ситуації, і мені здається, та вся діяльність може бути вигідна лише нашому ворогу", - каже політолог Юрій Шведа.

Показовими акціями догналітів і справді користуються російський ЗМІ, показуючи, як на Заході протестують проти мобілізації.

Львівський окружний адміністративний суд вже не раз забороняли сектантам проведення акцій у місті. А самому лідеру угрупування Антоніну Догналу - взагалі заборонили перебування в країні. Де він зараз не відомо, а ось його підопічні продовжують свою діяльність. Наразі довести лихий задум сектантів у Службі безпеки України не можуть. Проте нещодавно двійко горе-протестувальників проти мобілізації попалися під руку міліціонерам - правоохоронці затримали чоловіків, які розповсюджували підозрілі агітки.

Священики вже давно закликають заборонити догналітам не лише правити служби, а й просто бути на території України.

Нагадаємо, депутати районних, сільських та селищних рад Львівської області масово ухиляються від військової служби.