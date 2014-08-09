У Кремлі не розуміють про які спроби проникнення військ РФ говорить Україна

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков журналістам. "Нам важко зрозуміти, що малося на увазі українською стороною. Не було ніяких спроб проникнення російських військ", -­ заявив він, передає радіо "Свобода".

Читайте такожМЗС Литви: Європа сита "гуманітарними" зусиллями Путіна

Речниця міністерства закордонних справ Росіїї Марія Захарова заявила, що перед тим, як направити російські війська за кордон, мають бути виконані спеціальні процедури. Вона також заявила, що українська сторона "щодалі більш підприємлива у вигадуванні казок".

Як повідомляв УНІАН, заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий заявив, що в ніч на 9 серпня Росія готувалася ввести на територію України своїх "миротворців", але цю провокацію вдалося зірвати.